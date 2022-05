Calcio | Italiano ' Samp per obiettivo importante | noi più punti possibili'

Advertising

pisto_gol : #ANTICIPATELAROMA 1. Perché è giusto che una squadra italiana abbia la possibilità di giocare una finale preparand… - juventusfc : ?? Allegri: «Volete sapere se gioca @PauDybala_JR? Gioca! L'allenatore italiano più bravo? Chi vince è bravo! Ancelo… - SerieA : Leggenda del calcio italiano, bandiera rossonera: buon 6??2??° compleanno Kaiser Franz ?????? #SerieATIM??… - sportface2016 : #Fiorentina, #Italiano: 'Concentrati e affamati per centrare l'Europa' - FuckTheMoviola : #rubala ci dà l'occasione per tramandare ai posteri cos'era il calcio italiano negli anni venti del millennio terzo… -

Labaro Viola

... questa sana competizione con Torreira è stata una staffetta che in tante occasioni ha dato i suoi frutti - ha proseguito- . Lunedì scorso l'ho preferito per determinate caratteristiche ...Fabrizio Bucci , l'ambasciatorein Albania, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Teleradiostereo della partita tra Roma ... dove lo scorso anno abbiamo trasmesso gli Europei di. Ne ... Quale futuro per il calcio italiano Speriamo di arrivare poi dove da inizio dell'anno ci siamo trovati". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano in un'intervista concessa ai canali social della Fiorentina. Dopo la partita con ...James Rabiot, fratello del centrocampista della Juventus Adrien, attacca pesantemente su Instagram la direzione di gara della finale di Coppa Italia all'Olimpico vinta 4-2 dall'Inter sui bianconeri.