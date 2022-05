Calciatore fa esplodere fuochi d'artificio negli spogliatoi dell’impianto comunale: denunciato (Di giovedì 12 maggio 2022) La polizia ha denunciato un Calciatore dell’Asd Cellole Calcio , 33 anni, responsabile di aver acceso fuochi d'artificio all’interno degli spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di Cellole ,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 12 maggio 2022) La polizia haundell’Asd Cellole Calcio , 33 anni, responsabile di aver accesod'all’interno deglisportivodi Cellole ,...

