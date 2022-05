Buco nero nella via Lattea, la foto di Sagittarius A* (Di giovedì 12 maggio 2022) Ecco la prima foto del Buco nero al centro della Via Lattea. Si tratta della prima immagine del Buco nero supermassiccio chiamato Sagittarius A*. Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) Ecco la primadelal centro della Via. Si tratta della prima immagine delsupermassiccio chiamatoA*.

Advertising

Link4Universe : Siamo i primi esseri umani a vedere direttamente com'è fatto il buco nero al cento della Via Lattea! Previsioni fat… - Link4Universe : Ecco quanto è grande l'orizzonte degli eventi del buco nero Sagittarius A*, al centro della Via Lattea: coprirebbe… - INFN_ : ECCO IL BUCO NERO AL CENTRO DELLA NOSTRA GALASSIA: l'immagine è stata ottenuta grazie a una rete globale di radiote… - andfranchini : Annuncio storico: 'Ecco il buco nero al centro della nostra galassia' - duma4893 : RT @Link4Universe: Ecco quanto è grande l'orizzonte degli eventi del buco nero Sagittarius A*, al centro della Via Lattea: coprirebbe tutta… -