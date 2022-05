Benevento, incidente al Rione Libertà: lievi ferite per un giovane (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tre auto coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina all’incrocio tra via Casselli e via Pisacane, al Rione Libertà. Lo scontro ha causato lievi ferite a un giovane che è stato medicato sul posto dal personale del 118. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi del caso. Sembrerebbe che la causa scatenante sia stata individuata nel mancato rispetto di un segnale di precedenza. Una delle vetture era parcheggiata al lato strada, mentre un’altra ha terminato la propria corsa contro un muro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tre auto coinvolte in unavvenuto questa mattina all’incrocio tra via Casselli e via Pisacane, al. Lo scontro ha causatoa unche è stato medicato sul posto dal personale del 118. La dinamica dell’è al vaglio della Polizia Municipale che ha effettuato i ridel caso. Sembrerebbe che la causa scatenante sia stata individuata nel mancato rispetto di un segnale di precedenza. Una delle vetture era parcheggiata al lato strada, mentre un’altra ha terminato la propria corsa contro un muro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

