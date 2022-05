“Beautiful” perde Brooke… per un po’, incidente a cavallo per Katherine Kelly Lang (Di giovedì 12 maggio 2022) Tre ossa rotte della caviglia e almeno due mesi di fermo senza pesare sul piede. E’ il bilancio dell’incidente avuto da Katherine Kelly Lang durante un’escursione a cavallo, qualche giorno fa. “Ho iniziato un bellissimo giro con gli amici”, ha raccontato l’attrice, Brooke di “Beautiful” su Instagram, mostrando una serie di scatti della gita e poi dell’arrivo dei soccorsi e dal letto d’ospedale, dove è stata portata e poi subito operata. “Il nostro piano era di fare 40 miglia come allenamento per la corsa di cavalli di 50 miglia prevista a giugno. È stata una bellissima giornata! Dopo circa 16 miglia sono scesa da cavallo e ho camminato per un po’ lungo un sentiero ripido e molto roccioso per far riposare il mio cavallo. In fondo al sentiero sono ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 12 maggio 2022) Tre ossa rotte della caviglia e almeno due mesi di fermo senza pesare sul piede. E’ il bilancio dell’avuto dadurante un’escursione a, qualche giorno fa. “Ho iniziato un bellissimo giro con gli amici”, ha raccontato l’attrice, Brooke di “” su Instagram, mostrando una serie di scatti della gita e poi dell’arrivo dei soccorsi e dal letto d’ospedale, dove è stata portata e poi subito operata. “Il nostro piano era di fare 40 miglia come allenamento per la corsa di cavalli di 50 miglia prevista a giugno. È stata una bellissima giornata! Dopo circa 16 miglia sono scesa dae ho camminato per un po’ lungo un sentiero ripido e molto roccioso per far riposare il mio. In fondo al sentiero sono ...

