Beautiful anticipazioni: "Non è tuo figlio!", la reazione scioccante di Spencer

Le anticipazioni di Beautiful ci svelano che Thomas informerà tutti sull'esito reale del test del DNA. La reazione di Spencer sarà deludente.

Liam, Beautiful (Mediasetplay screenshot)

Anche Hope e Liam verranno a sapere il reale risultato del test del DNA. Scopriamo insieme che cosa accadrà ai due protagonisti di Beautiful, la soap americana che va in onda tutti i giorni su Canale 5, compreso un doppio appuntamento domenicale. Nelle puntate che stanno andando in onda in questo momento Thomas affronterà di petto Vinny insieme a Finn. In ospedale ci sarà grandissima tensione e Vinny sarà messo sotto torchio e costretto a dire la verità. È stato lui a falsificare e manomettere il risultato del test di paternità del figlio di Steffy. Le motivazioni per le quali Vinny ha commesso questo ...

