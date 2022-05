Autonomia, Cirio: “Trasferire 100 funzioni ora in capo al governo” (Di giovedì 12 maggio 2022) Alberto Cirio con Mariastella GelminiROMA – Trasferire alla Regione oltre 100 funzioni attualmente in capo allo Stato: è la richiesta del Piemonte per ottenere maggiore Autonomia differenziata su tutte le 23 competenze previste dagli articoli 116 e 117 della Costituzione. A Roma il Presidente della Regione, Alberto Cirio, ha voluto incontrare il Ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, insieme al Presidente della Commissione Autonomia del Consiglio regionale, per dare il via alla Fase 2 del percorso già avviato, prima della pandemia. È iniziata quindi la negoziazione con il governo sul dossier trasmesso a Roma a fine 2019. Il prossimo passo sarà l’approvazione della Legge cornice nazionale, che il Ministro intende portare all’approvazione ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 12 maggio 2022) Albertocon Mariastella GelminiROMA –alla Regione oltre 100attualmente inallo Stato: è la richiesta del Piemonte per ottenere maggioredifferenziata su tutte le 23 competenze previste dagli articoli 116 e 117 della Costituzione. A Roma il Presidente della Regione, Alberto, ha voluto incontrare il Ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, insieme al Presidente della Commissionedel Consiglio regionale, per dare il via alla Fase 2 del percorso già avviato, prima della pandemia. È iniziata quindi la negoziazione con ilsul dossier trasmesso a Roma a fine 2019. Il prossimo passo sarà l’approvazione della Legge cornice nazionale, che il Ministro intende portare all’approvazione ...

