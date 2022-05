Abusi delle truppe russe in, l'Onu avvia un'indagine. Il dato choc: oltre 100 bambini morti in un mese (Di giovedì 12 maggio 2022) Le bombe continuano a cadere in Ucraina e a colpire i civili, anche i bambini. Secondo l'Unicef circa 100 minori sono stati uccisi nel Paese nell'ultimo mese. Altri sono stati feriti, altri milioni sfollati. Le scuole continuano a essere attaccate e utilizzate per scopi militari. La first lady ucraina Olena Zelenska ha denunciato che nella notte l'esercito russo ha lanciato razzi contro una scuola e un collegio nella regione di Chernihiv, uccidendo almeno tre persone e ferendone 12: "I russi stanno facendo la guerra ai nostri figli, al nostro futuro". Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato a larghissima maggioranza l'apertura di un'indagine sulle possibili gravi violazioni dei diritti umani da parte delle truppe russe, nelle regioni di Kiev, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Le bombe continuano a cadere in Ucraina e a colpire i civili, anche i. Secondo l'Unicef circa 100 minori sono stati uccisi nel Paese nell'ultimo. Altri sono stati feriti, altri milioni sfollati. Le scuole continuano a essere attaccate e utilizzate per scopi militari. La first lady ucraina Olena Zelenska ha denunciato che nella notte l'esercito russo ha lanciato razzi contro una scuola e un collegio nella regione di Chernihiv, uccidendo almeno tre persone e ferendone 12: "I russi stanno facendo la guerra ai nostri figli, al nostro futuro". Il Consiglio dei diritti umaniNazioni Unite ha approvato a larghissima maggioranza l'apertura di un'sulle possibili gravi violazioni dei diritti umani da parte, nelle regioni di Kiev, ...

