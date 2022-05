A Washington Draghi riavvia l’orologio atlantico (Di giovedì 12 maggio 2022) La visita di Mario Draghi negli Stati Uniti non poteva avere un tempismo migliore. È stata una missione di grande peso politico: se infatti il presidente del Consiglio italiano ha condannato senza ambiguità Vladimir Putin, in America è ben nota la vicinanza storica e politica dell’Italia alla Russia. Nessuno, tantomeno gli americani, ignora l’affinità storica e culturale che a lungo ha avvicinato Roma e Mosca. Un legame che non si limita certo alla sincronia del Partito comunista italiano alla Russia sovietica e staliniana. Non è un caso se il presidente americano Joe Biden ha reagito molto positivamente alle parole pronunciate da Draghi a Washington. C’è infatti una sintonia di fondo tra Stati Uniti e Italia che si declina su più fronti. A partire dallo sforzo in corso per allentare la dipendenza energetica dalla Russia. O ancora ... Leggi su formiche (Di giovedì 12 maggio 2022) La visita di Marionegli Stati Uniti non poteva avere un tempismo migliore. È stata una missione di grande peso politico: se infatti il presidente del Consiglio italiano ha condannato senza ambiguità Vladimir Putin, in America è ben nota la vicinanza storica e politica dell’Italia alla Russia. Nessuno, tantomeno gli americani, ignora l’affinità storica e culturale che a lungo ha avvicinato Roma e Mosca. Un legame che non si limita certo alla sincronia del Partito comunista italiano alla Russia sovietica e staliniana. Non è un caso se il presidente americano Joe Biden ha reagito molto positivamente alle parole pronunciate da. C’è infatti una sintonia di fondo tra Stati Uniti e Italia che si declina su più fronti. A partire dallo sforzo in corso per allentare la dipendenza energetica dalla Russia. O ancora ...

