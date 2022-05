A farle la guerra una modella direttamente coinvolto, a partire dal suo volto (sbiancato) (Di giovedì 12 maggio 2022) Sfarzo, bellezza, luci e glamour. Sono le caratteristiche di Savage Beauty (su Netflix da oggi), la serie africana ambientata nel mondo della moda e del beauty a Johannesburg. Cioè tra sfilate, modelle, vestiti da sognare e gioielli: la ben nota ricetta fashion. Che però nasconde del marcio. Un lato oscuro. Quello della ricca famiglia Bhengu, fondatrice di un’azienda di cosmetici lanciata verso la conquista dell’Africa e del mondo occidentale. Che cosa si nasconde, infatti, dietro i volti levigati dal trucco e i rossetti provocanti? A farcelo scoprire ci pensa la giovane Zinhle, new entry della famiglia di magnati. Tutti i film e le serie tv da vedere su Netflix a maggio guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 12 maggio 2022) Sfarzo, bellezza, luci e glamour. Sono le caratteristiche di Savage Beauty (su Netflix da oggi), la serie africana ambientata nel mondo della moda e del beauty a Johannesburg. Cioè tra sfilate, modelle, vestiti da sognare e gioielli: la ben nota ricetta fashion. Che però nasconde del marcio. Un lato oscuro. Quello della ricca famiglia Bhengu, fondatrice di un’azienda di cosmetici lanciata verso la conquista dell’Africa e del mondo occidentale. Che cosa si nasconde, infatti, dietro i volti levigati dal trucco e i rossetti provocanti? A farcelo scoprire ci pensa la giovane Zinhle, new entry della famiglia di magnati. Tutti i film e le serie tv da vedere su Netflix a maggio guarda le foto ...

Advertising

CamilloCamillo6 : @AntonelloFilip3 @Milly__24__ Non basta , non dobbiamo fare guerra hai militari ma andiamo a prendere quelli che s… - DaniGost : RT @DadoSgr: Strano, non ho ancora letto le invettive di Rondolino, Gramellini e co contro quei putiniani di Macron, Draghi e Letta che sta… - AdrianoGizzi : RT @DadoSgr: Strano, non ho ancora letto le invettive di Rondolino, Gramellini e co contro quei putiniani di Macron, Draghi e Letta che sta… - DadoSgr : Strano, non ho ancora letto le invettive di Rondolino, Gramellini e co contro quei putiniani di Macron, Draghi e Le… - IoeteT : RT @BeatriciLindra: Domandona ai pro guerra, ambiente, WEF, NWO ecc.. ecc.. . Ma produrre armi.. inquina? Farle scoppiare inquina? -