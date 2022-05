“Vestiti da Giuseppe e Maria” | ironia su Mahmood e Blanc all’Eurovision – le immagini

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il duo amatissimo in Italia e all’estero sembra essersi ispirato a un’altra coppia, non musicale ma biblica:. L’sul web e i bizzarri accostamenti del loro altrettanto bizzarro look Ha preso il via l’attesissimo Eurovision, che quest’anno si svolge a Torino grazie alla vittoria dei Maneskin nella scorsa edizione della kermesse musicale. A rappresentare l’Italia in questa edizione nostrana ci sarannoo e, il duo amatissimo anche all’estero. Presente anche Achille Lauro, che canterà, però, per la Repubblica di San Marino. Nella serata di ieri 10 maggio si è svolto il primo appuntamento della semifinale, nella quale si sono esibiti differenti artisti che rappresentano varie nazioni in Europa. Fra questi, i primi dieci finalisti ufficiali sono ...