Ue, ferma condanna per l'uccisione reporter Al Jazeera (Di mercoledì 11 maggio 2022) "L'Unione Europea condanna fermamente l'uccisione della giornalista palestinese - americana di Al - Jazeera, Shireen Abu Akleh, avvenuta nella Cisgiordania occupata. Le nostre condoglianze vanno alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) "L'Unione Europeamente l'della giornalista palestinese - americana di Al -, Shireen Abu Akleh, avvenuta nella Cisgiordania occupata. Le nostre condoglianze vanno alla ...

Advertising

annotiamoli : RT @MinolloO: @EnricoLetta “Lo choc (shock) per l’esecuzione a sangue freddo e in pieno volto di Shireen Abu Akleh, nota giornalista di #A… - 86Nefertiti : RT @MinolloO: @EnricoLetta “Lo choc (shock) per l’esecuzione a sangue freddo e in pieno volto di Shireen Abu Akleh, nota giornalista di #A… - peppe844 : RT @lauraboldrini: Ferma condanna per l’uccisione della giornalista di #AlJazeera, #ShireenAbuAkleh, colpita secondo l'emittente tv dall’es… - lelloak : RT @MinolloO: @EnricoLetta “Lo choc (shock) per l’esecuzione a sangue freddo e in pieno volto di Shireen Abu Akleh, nota giornalista di #A… - MariaElena_mem : RT @MinolloO: @EnricoLetta “Lo choc (shock) per l’esecuzione a sangue freddo e in pieno volto di Shireen Abu Akleh, nota giornalista di #A… -