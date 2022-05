Trinità dei Monti | scende la scalinata in Maserati e scappa | danneggiati i gradini

Advertising

Tg3web : A Roma, sotto Trinità dei Monti c'è una scala segreta di solito inaccessibile. Grazie al FAI in questo fine settima… - emanuelegiusep3 : RT @rep_roma: Danneggia con la Maserati la scalinata di Trinità dei Monti, indagini [aggiornamento delle 18:50] - VercesiErnesto : @Corriere Voleva forse imitare il grandissimo Maresciallo di Polizia Spadafora che, durante un inseguimento alla gu… - AlfioKrancic : Roma. Danneggia con la Maserati la scalinata di Trinità dei Monti e si dà alla fuga. Indagini con le telecamere. L… - Andrearey91 : Roma Trinità dei Monti, sbaglia strada e si schianta sui gradini con la Maserati @corriere -

Un particolare della scalinata danneggiata Roma, 11 maggio 2022 " Percorre in autoMonti , scende pericolosamente la scalinata e danneggia i gradini . È l'assurda vicenda accaduta questa notte a Roma, dove il conducente di una Maserati ha danneggiato con l'auto alcuni ...Il conducente di una Maserati, per cause in corso di accertamento, ha danneggiato con l'auto nella notte alcuni gradini della scalinata diMonti, a Roma, dandosi alla fuga. Sul posto gli agenti del I Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale che hanno attivato immediatamente le indagini e, grazie alle immagini di ...