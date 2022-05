Tortona rinnova con Macura per altri due anni

(Di mercoledì 11 maggio 2022) JPhato l'accordo con il Derthona e resterà bianconero per altre due stagioni. È una firma importantissima per tastare le ambizioni diin vista del futuro: alla prima stagione ...

Grande colpo del Derthona Basket che ha rinnovato il contratto di JP Macura per le prossime ... J.P. che ha deciso di sposare il nostro percorso di crescita legandosi a Tortona e al Derthona, ...