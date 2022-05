Tentato femminicidio a Padova (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grave la donna accoltellata dall’ex a Padova e lasciata a terra gravemente ferita alla schiena. L’uomo, poi fermato, era già riuscito in un femminicidio accoltellando a morte una precedente compagna. L’ex compagno, un 50enne veronese, non aveva mai accettato la fine del rapporto e nutriva verso di lei una forma d’odio. I Carabinieri son riusciti a fermarlo e lo hanno trattenuto fino in serata per l’interrogatorio come principale indiziato per il Tentato omicidio. Il crimine è avvenuto in un appartamento del quartiere Arcella, dove i due aveva precedentemente convissuto per qualche mese. La 52enne è stata portata in ospedale e sottoposta ad un’operazione d’urgenza, per poi essere dichiarata fuor pericolo. Secondo le prime informazioni venute a galla, il 50enne era reduce da una condanna per omicidio di una precedente compagna con cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grave la donna accoltellata dall’ex ae lasciata a terra gravemente ferita alla schiena. L’uomo, poi fermato, era già riuscito in unaccoltellando a morte una precedente compagna. L’ex compagno, un 50enne veronese, non aveva mai accettato la fine del rapporto e nutriva verso di lei una forma d’odio. I Carabinieri son riusciti a fermarlo e lo hanno trattenuto fino in serata per l’interrogatorio come principale indiziato per ilomicidio. Il crimine è avvenuto in un appartamento del quartiere Arcella, dove i due aveva precedentemente convissuto per qualche mese. La 52enne è stata portata in ospedale e sottoposta ad un’operazione d’urgenza, per poi essere dichiarata fuor pericolo. Secondo le prime informazioni venute a galla, il 50enne era reduce da una condanna per omicidio di una precedente compagna con cui ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tentato femminicidio a Padova,grave donna accoltellata da ex - Cronaca - ANSA - bizcommunityit : Tentato femminicidio a Padova: grave donna accoltellata dall'ex. L'uomo aveva già ucciso la precedente compagna - serenel14278447 : Padova, tentato femminicidio: accoltellata dall'ex già condannato nel '99 per aver ucciso la compagna… - corriereveneto : #Padova, tentato femminicidio: donna di 52 anni viene accoltellata dall’ex fidanzato. Lui aveva già ucciso una ex - RobertaBruzzone : RT @La27ora: Il principale (e unico) sospettato è l'ex compagno, già condannato in passato per l'omicidio della precedente partner e per st… -