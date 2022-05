Smartworking, Borgherese: demandare a contrattazione collettiva (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Quello che si è fatto sul lavoro in epoca di pandemia si è potuto fare perché in regime di semplificazione burocratica, oranon torniamo indietro ad organizzazione barocca con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Quello che si è fatto sul lavoro in epoca di pandemia si è potuto fare perché in regime di semplificazione burocratica, oranon torniamo indietro ad organizzazione barocca con ...

Smartworking, Borgherese: demandare a contrattazione collettiva ... lo ha detto questa mattina Lelio Borgherese, presidente di Assocontact, intervenendo a Largo Chigi,... ma la maggioranza dei temi, tra cui lo smartworking, va demandata alla contrattazione collettiva, ... Agenzia askanews Smartworking, Borgherese: demandare a contrattazione collettiva Roma, 11 mag. (askanews) - 'Quello che si è fatto sul lavoro in epoca di pandemia si è potuto fare perché in regime di semplificazione ... Smartworking, Rizzetto (FdI): bene contrattazione collettiva Roma, 11 mag. (askanews) - 'Oggi lo smartworking lo abbiamo applicato soltanto in determinate situazioni in cui si può applicare più ...