Roma, svelata sul web la maglia della prossima stagione - (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma - Anticipata la prossima maglia della Roma , quella che probabilmente sarà svelata dal club domani mattina. La divisa della stagione 2022 - 2023 è di colore rosso, ma divisa a metà da varie ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 11 maggio 2022)- Anticipata la, quella che probabilmente saràdal club domani mattina. La divisa2022 - 2023 è di colore rosso, ma divisa a metà da varie ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, svelata sul web la maglia della prossima stagione | Foto: La maglia dovrebbe essere annunciata domani: collet… - ASR192711 : RT @tempoweb: Ecco la nuova maglia della #ASRoma per il 2022/23: il logo ‘ASR’ nella trama della divisa #NewBalance #roma #calcio #seriea #… - TuttoSuRoma : Ecco la nuova maglia della #Roma per il 2022/23: il logo 'ASR' nella trama della divisa New Balance - R_Rabal : RT @tempoweb: Ecco la nuova maglia della #ASRoma per il 2022/23: il logo ‘ASR’ nella trama della divisa #NewBalance #roma #calcio #seriea #… - _ElPrincipe22 : RT @tempoweb: Ecco la nuova maglia della #ASRoma per il 2022/23: il logo ‘ASR’ nella trama della divisa #NewBalance #roma #calcio #seriea #… -