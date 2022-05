Ragusa | 2 891 contagi Covid

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 11 maggio 2022)– Positivi al coronavirus in lieve aumento nelno. E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 11 maggio, dal bollettino dell’Asp di.I positivi in totale sono 2891 di cui 2865 si trovano in isolamento domiciliare, 26 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria.I guariti salgono a 87.689 mentre i morti sono stabili a 546.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 277.429 tamponi molecolari, 38.427 test sierologici, 840.121 test rapidi per un totale di 1.155.977.: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di21 Acate112 Chiaramonte Gulfi217 Comiso62 Giarratana186 Ispica491 Modica52 Monterosso223 Pozzallo88780 Santa Croce Camerina137 Scicli397 Vittoriain provincia ...