Pugilato, Mondiali Elite donne: Irma Testa vince per Ko tecnico (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIstanbul – Continua l’avventura di Irma Testa nei Mondiali Elite donne di Pugilato. La poliziotta campana, che combatte nei pesi piuma (57 kg), si è imposta contro la giapponese Mona Kimura per Ko tecnico alla seconda ripresa in un incontro dei sedicesimi di finale della sua categoria. ‘Butterfly‘, bronzo all’Olimpiade di Tokyo, ha piazzato i colpi decisivi nel secondo round con una combinazione destro-sinistro sul viso della rivale che ha indotto l’arbitro a contare la giapponese, visibilmente scossa, e poi a interrompere l’incontro. Negli ottavi di finale Irma Testa affronterà, fra tre giorni, la polacca Sandra Krystyna Kruk, che oggi ha battuto la croata Dea Bolanca. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIstanbul – Continua l’avventura dineidi. La poliziotta campana, che combatte nei pesi piuma (57 kg), si è imposta contro la giapponese Mona Kimura per Koalla seconda ripresa in un incontro dei sedicesimi di finale della sua categoria. ‘Butterfly‘, bronzo all’Olimpiade di Tokyo, ha piazzato i colpi decisivi nel secondo round con una combinazione destro-sinistro sul viso della rivale che ha indotto l’arbitro a contare la giapponese, visibilmente scossa, e poi a interrompere l’incontro. Negli ottavi di finaleaffronterà, fra tre giorni, la polacca Sandra Krystyna Kruk, che oggi ha battuto la croata Dea Bolanca. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pugilato, Mondiali Elite donne: Irma Testa vince per Ko tecnico ** - glooit : Pugilato: Mondiali Elite donne; vince l'azzurra Savchuk leggi su Gloo - CatelliRossella : Pugilato: Mondiali Elite donne; eliminata Roberta Bonatti - Sport - ANSA - ansacalciosport : Pugilato: Mondiali Elite donne; eliminata Roberta Bonatti. Piacentina sconfitta con verdetto non unanime. Domani la… - horottoilvetro : RT @Ansa_ER: Pugilato: Mondiali Elite donne; eliminata Roberta Bonatti. Piacentina sconfitta con verdetto non unanime. Domani la Testa #ANS… -