Pensione giornalisti, domanda Inps dal 1° luglio: istruzioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Entra nel vivo il percorso di avvicinamento al passaggio della Pensione per i giornalisti lavoratori subordinati dall’INPGI all’Inps prevista il prossimo 1° luglio. Con il Messaggio del 4 maggio 2022 numero 1886, l’Inps ha comunicato l’aggiornamento del servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande” al fine di consentire agli iscritti INPGI di trasmettere le domande di Pensione che, avendo decorrenza pari o successiva al 1° luglio 2022, saranno liquidate dall’Inps stessa. Disposto dalla Manovra 2022, il trasferimento delle funzioni previdenziali dei giornalisti iscritti alla cosiddetta “INPGI 1”, ha effetti anche su calcolo delle pensioni e applicazione del massimale contributivo. Analizziamo la fattispecie in dettaglio. Pensioni ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Entra nel vivo il percorso di avvicinamento al passaggio dellaper ilavoratori subordinati dall’INPGI all’prevista il prossimo 1°. Con il Messaggio del 4 maggio 2022 numero 1886, l’ha comunicato l’aggiornamento del servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande” al fine di consentire agli iscritti INPGI di trasmettere le domande diche, avendo decorrenza pari o successiva al 1°2022, saranno liquidate dall’stessa. Disposto dalla Manovra 2022, il trasferimento delle funzioni previdenziali deiiscritti alla cosiddetta “INPGI 1”, ha effetti anche su calcolo delle pensioni e applicazione del massimale contributivo. Analizziamo la fattispecie in dettaglio. Pensioni ...

