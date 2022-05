Milan | clamoroso colpo di scena per Botman? Spunta già l’alternativa!

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilha trovato da diverso tempo un’intesa con gli agenti di Sven, difensore centrale del Lille classe 2000. Contratto fino al 30 giugno 2027 con ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Sta però ancora cercando un accordo con i francesi: per acquistarlo ci vogliono oltre 30 milioni di euro e il Lille vorrebbe scatenare un’asta con le altre big d’Europa. Motivo per cui Maldini e Massara stanno cercando altre alternative. CalciomercatoSalibaSecondo il ‘Daily Mirror‘, alpiace William Saliba, classe 2001, francese di proprietà dell’Arsenal ma artefice di 51, ottime partite in prestito con l’Olympique Marsiglia in questa stagione. Potrebbe vestire rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

