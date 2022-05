Mare | Fico | ' ok ddl splendida notizia | proteggere ecosistema'

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "L'approvazione definitiva della legge #Salvaè una. Adesso il nostro Paese ha finalmente una legislazione innovativa che - oltre ain maniera più incisiva l'interomarino dall'inquinamento – consentirà di sviluppare ulteriormente l'economia circolare e di promuovere una maggiore sensibilizzazione in materia ambientale. Un sentito ringraziamento va a chi ha proposto la legge e si è impegnato per la sua approvazione". Così il presidente della Camera, Roberto, in un post su Fb.

