Invasione russa, la lezione dell’800 che dobbiamo imparare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un leader politico della Prima Repubblica ha detto in un talk show televisivo che per fortuna la politica estera dell’Ottocento non è più quella nostra. Per fortuna? Ma dobbiamo davvero salutare con gioia la scomparsa del concerto delle grandi potenze che, a partire dal 1815 – grazie alla ricostruzione dell’Europa dovuta al grande Metternich – assicurò al vecchio continente un secolo di pace e di progresso civile, economico e culturale? Nell’Ottocento, politica e morale rimasero separate e i conflitti tra gli Stati sovrani limitati al piano degli «interessi»: furono sempre le armi a decidere quale pretese dovessero prevalere e furono i consessi diplomatici a ricostituire nuovi equilibri in modo che i vincitori non si allargassero troppo. Nessuno dopo Waterloo pensò a smembrare la Francia col rischio di alterare i rapporti di forza in Europa. Non fu la Realpolitik dei ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un leader politico della Prima Repubblica ha detto in un talk show televisivo che per fortuna la politica estera dell’Ottocento non è più quella nostra. Per fortuna? Madavvero salutare con gioia la scomparsa del concerto delle grandi potenze che, a partire dal 1815 – grazie alla ricostruzione dell’Europa dovuta al grande Metternich – assicurò al vecchio continente un secolo di pace e di progresso civile, economico e culturale? Nell’Ottocento, politica e morale rimasero separate e i conflitti tra gli Stati sovrani limitati al piano degli «interessi»: furono sempre le armi a decidere quale pretese dovessero prevalere e furono i consessi diplomatici a ricostituire nuovi equilibri in modo che i vincitori non si allargassero troppo. Nessuno dopo Waterloo pensò a smembrare la Francia col rischio di alterare i rapporti di forza in Europa. Non fu la Realpolitik dei ...

