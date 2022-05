Inter, rinnovo Perisic: Inzaghi crede nella coesistenza con Gosens (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Inter è a lavoro per il rinnovo di contratto di Perisic. Simone Inzaghi sarebbe convinto della possibile coesistenza tra il croato e Gosens L’Inter spera di convincere Ivan Perisic a rimanere a Milano: il rinnovo farebbe felici tutti, compreso Simone Inzaghi, che non considererebbe minimamente un problema ritrovarsi in rosa due esterni potenzialmente titolari come il croato e Gosens. Il tecnico è convinto che i due possano coesistere: l’ex Bayern, infatti, può essere utilizzato anche a destra o in attacco. A riportarlo è Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’è a lavoro per ildi contratto di. Simonesarebbe convinto della possibiletra il croato eL’spera di convincere Ivana rimanere a Milano: ilfarebbe felici tutti, compreso Simone, che non considererebbe minimamente un problema ritrovarsi in rosa due esterni potenzialmente titolari come il croato e. Il tecnico è convinto che i due possano coesistere: l’ex Bayern, infatti, può essere utilizzato anche a destra o in attacco. A riportarlo è Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

