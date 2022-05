Il WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale – sarà il primo in Italia acquistabile in Bitcoin (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta in Italia, ad esclusione degli eventi di settore, un Festival abiliterà gli acquisti con la famosa criptovaluta; al WMF2022, in programma dal 16 al 18 giugno alla Fiera di Rimini, va in scena una rivoluzione che rappresenta appieno lo spirito della manifestazione, che consiste nell’accelerazione innovativa e Digitale del Paese. La possibilità è data grazie alla collaborazione con Tinkl.it, fornitrice della tecnologia preposta al pagamento in Bitcoin Bologna, 11/05/2022 – L’edizione 2022 del WMF – il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, quest’anno presso Fiera di Rimini dal 16 al 18 giugno – avvia una novità storica per il mondo delle fiere e dei Festival ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta in, ad esclusione degli eventi di settore, unabiliterà gli acquisti con la famosa criptovaluta; al WMF2022, in programma dal 16 al 18 giugno alla Fiera di Rimini, va in scena una rivoluzione che rappresenta appieno lo spirito della manifestazione, che consiste nell’accelerazione innovativa edel Paese. La possibilità è data grazie alla collaborazione con Tinkl.it, fornitrice della tecnologia preposta al pagamento inBologna, 11/05/2022 – L’edizione 2022 del WMF – il più, quest’anno presso Fiera di Rimini dal 16 al 18 giugno – avvia una novità storica per il mondo delle fiere e dei...

