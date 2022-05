Guerra in Ucraina, Guerini: “Invieremo altri uomini ai confini e altre armi. Impegno finalizzato a raggiungere il cessate il fuoco e avviare negoziati” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Il Parlamento è stato molto chiaro: l’invio di armi è finalizzato a consentire all’Ucraina di difendersi e di difendere la sua popolazione dall’aggressione russa”. È quanto ha ribadito al Gr1 il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, spiegando che non si tratta di un “innalzamento” ma della “prosecuzione del nostro Impegno così come indicato dal Parlamento”. “L’invio di armi è finalizzato a consentire all’Ucraina di difendersi dall’aggressione russa” Un Impegno, ha spiegato ancora l’esponente dell’Esecutivo, “che non può essere disgiunto dal lavoro e dallo sforzo diplomatico assieme ad altri Paesi europei per raggiungere il cessate il fuoco e avviare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Il Parlamento è stato molto chiaro: l’invio dia consentire all’di difendersi e di difendere la sua popolazione dall’aggressione russa”. È quanto ha ribadito al Gr1 il ministro della Difesa, Lorenzo, spiegando che non si tratta di un “innalzamento” ma della “prosecuzione del nostrocosì come indicato dal Parlamento”. “L’invio dia consentire all’di difendersi dall’aggressione russa” Un, ha spiegato ancora l’esponente dell’Esecutivo, “che non può essere disgiunto dal lavoro e dallo sforzo diplomatico assieme adPaesi europei perilil...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - MediasetTgcom24 : Il Pentagono: abbiamo dato armi all'Ucraina anche prima dell'invasione #AZOVSTAL - Genny69088543 : @la_kuzzo @giostabile @LaStampa “Oscurato dalla guerra in Ucraina “? Sono decenni che gli israeliani massacrano i palestinesi - florastr : RT @PoliticaPerJedi: Se è finalmente arrivato il momento di parlare di pace è solo perché Putin sta perdendo la guerra. Senza quella guerr… -