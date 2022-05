Eleonora Daniele minacciata di morte da un hater | la polizia postale lo individua e lo perquisisce | 45enne è indagato per minacce e diffamazione

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Facciamo una strage, preparati idiota”. “Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente”. Queste sono solo alcune delleirripetibili che per qualche tempo, a fine settembre 2020, hanno costellato i post pubblicati su Instagram da, conduttrice di Rai 1 volto simbolo del programma Storie Italiane. A pronunciarle è stato un, uno dei cosiddetti profili anonimi da “leone da tastiera”, che aveva preso di mira la professionista veneta, accanendosi in particolare contro le sue foto con la famiglia e, addirittura, con la figlia. Dopo la denuncia della, subito sono scattate le indagini dellache hato due persone ritenute responsabili dellee degli insulti. La posizione ...

Durante la diretta della trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, il giornalista è stato chiamato in causa per commentare i recenti accadimenti di cronaca e di attualità. Come raccontato nel corso della trasmissione di Rai Uno 'Storie Italiane', condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 11 maggio 2022. La conduttrice padovana di Rai 1 ha ricevuto pesanti intimidazioni. La polizia postale ha individuato e denunciato l'autore di quelle frasi. Post al veleno, che, coinvolgendo gli affetti più cari, hanno spinto la Daniele a denunciare le pesanti intimidazioni alla polizia postale.