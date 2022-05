Come i cinghiali stanno sconfiggendo Gualtieri e Zingaretti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Maiali e cinghiali, si sa, sono parenti. Non è che la dittatura prevista da George Orwell si stia per caso avverando? Avrebbe solo sbagliato variante. Famiglia e genere sono gli stessi: il cinghiale verso il maiale è un po’ Come il lupo verso il cane. È selvatico, non domestico. E questo è il tempo dei selvatici, dei primitivi; è la rivincita della foresta contro la città. In verità il capo dei capi dei maiali del romanzo di Orwell era “un grosso cinghiale del Berkshire dall’aspetto piuttosto feroce”. Un maiale di campagna, aggressivo e lucido, dal nome programmatico: Napoleone. Allarme peste suina Ci sono molti segnali che ci dicono che il cinghiale possa candidarsi alla dittatura della moderna fattoria degli animali (e degli uomini, compresi), almeno in Italia. Hanno scelto di lanciare la loro sfida direttamente nella capitale. Dopo tante incursioni ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Maiali e, si sa, sono parenti. Non è che la dittatura prevista da George Orwell si stia per caso avverando? Avrebbe solo sbagliato variante. Famiglia e genere sono gli stessi: il cinghiale verso il maiale è un po’il lupo verso il cane. È selvatico, non domestico. E questo è il tempo dei selvatici, dei primitivi; è la rivincita della foresta contro la città. In verità il capo dei capi dei maiali del romanzo di Orwell era “un grosso cinghiale del Berkshire dall’aspetto piuttosto feroce”. Un maiale di campagna, aggressivo e lucido, dal nome programmatico: Napoleone. Allarme peste suina Ci sono molti segnali che ci dicono che il cinghiale possa candidarsi alla dittatura della moderna fattoria degli animali (e degli uomini, compresi), almeno in Italia. Hanno scelto di lanciare la loro sfida direttamente nella capitale. Dopo tante incursioni ...

Advertising

NicolaPorro : La ricetta della Regione Lazio e del Comune di Roma contro la peste suina? La stessa di Shanghai… ?? - rikercommander : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: e come la Russia ha attaccato preventivamente, consapevole che altrimenti sarebbe stata attaccata… - VeronicaChiara5 : @marbattistone2 ?? buongiorno! Ero indecisa sul consiglio dei ministri e la cabina di regìa, un po' come essere inde… - Reemul64 : RT @PaoloOcchi1: Confagricoltura sta andando fuori strada chiedendo abbattimento di tutti i cinghiali .Come se si risolvesse cosi la peste… - Fabio_V79 : RT @Against_Caste: Guardate come questo branco di cinghiali divora i rifiuti accatastati fuori dai cassonetti della raccolta differenziata.… -