Chi è Vladimir Alekseyev, il capo del GRU alla guida delle operazioni in Ucraina (Di mercoledì 11 maggio 2022) Rimpasto al vertice di comando della cosiddetta operazione militare speciale russa in Ucraina. Il Cremlino ha affidato la guida parziale della fase due della guerra a Vladimir Alekseyev. Il nome, forse, ai più dirà poco o nulla. L’illuminazione potrebbe però arrivare aggiungendo un piccolo tassello della sua biografia. Alekseyev è lo stesso ufficiale dell’intelligence militare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 11 maggio 2022) Rimpasto al vertice di comando della cosiddetta operazione militare speciale russa in. Il Cremlino ha affidato laparziale della fase due della guerra a. Il nome, forse, ai più dirà poco o nulla. L’illuminazione potrebbe però arrivare aggiungendo un piccolo tassello della sua biografia.è lo stesso ufficiale dell’intelligence militare InsideOver.

Advertising

aldotorchiaro : Abbiamo un problema. A Marina di Carrara, e più diffusamente in quel 'partito russo' che ha infiltrato in profondit… - moro_vladimir : RT @Darioski6: @DiegoFusaro Lo scontro finale è cominciato. Novus Ordo Seclorum Tocca a noi decidere da che parte stare. Fortunato chi rius… - italialcentro : Sondaggio, chi scarica Zelensky: 'Per il 20% degli italiani Putin ha le sue ragioni', cosa sta succedendo - passadori : @RobertoLocate14 Sono 2 giorni che mi chiedo: ma chi è quella(o) a dx di Vladimir? - Rock42719224 : RT @busettodavide: E insomma Vladimir Putin non ha annunciato né le guerra nucleare né la mobilitazione generale... chi lo avrebbe mai dett… -