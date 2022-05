Canone Rai, batosta per gli italiani: grosso aumento in vista! (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arrivano indiscrezioni decisamente negative per le tasche degli italiani, relative al pagamento annuale del tanto temuto Canone televisivo Stanno arrivando notizia non buone per le tasche degli italiani. Ultimamente l’inflazione ed il caro energia hanno già messo in ginocchio moltissime famiglie, ma l’aumento delle tasse da pagare sembra non essere finito. Allarmanti le news riguardanti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arrivano indiscrezioni decisamente negative per le tasche degli, relative al pagamento annuale del tanto temutotelevisivo Stanno arrivando notizia non buone per le tasche degli. Ultimamente l’inflazione ed il caro energia hanno già messo in ginocchio moltissime famiglie, ma l’delle tasse da pagare sembra non essere finito. Allarmanti le news riguardanti L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

francesca_flati : I direttori dei telegiornali #Rai devono dimostrare di essere imparziali. Ne va della credibilità dell'intero serv… - clapr71 : Le utenze domestiche dovrebbero essere solo consumi effettivi senza iva tasse ect.. bollo auto Imu canone rai ta… - SimonuandaMaria : @Cartabiancarai3 x fortuna sembra che nn ci sarà nuova stag Nn vi seguo da quel dì Salotto squallido già da mlt tm… - businessonlinei : Come fare a disdire Canone Rai 2022 in caso di morte intestatario. Il procedimento passo dopo passo… - __itsBeBe : Noa è arrabbiata con la Rai e non deve neanche pagare il canone #euromierda -