Anziana sfrattata da abusivi | l’amarezza della nipote | “Persi ricordi di una vita”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Ci sono stati strappati idi una, come le fotomamma e del padre di zia Carlotta, di una famiglia con tanti fratelli, peraltro piuttosto nota nell’Avellinese, e, soprattutto i suoi libri, i grandi amici di un’insegnante di lettere. Il dolore è grande“. E’ addolorata Marisa,di Carlotta, la docente di 90 anni che si è vista, dall’oggi al domani, dopo aver lasciato l’appartamento napoletano di via Egiziaca 35, a Pizzofalcone, per dei controlli sanitari. La sua casa si trova alle spalle di piazza del Plebiscito. Lì ha praticamente trascorso tutta la sua. Carlotta, infatti, è irpina di nascita ma napoletana di adozione. All’ombra del Vesuvio ha vissuto, studiato (è laureata in lettere e filosofia) e lavorato, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Anziana sfrattata da #Abusivi, l'amarezza ... ** - infoitinterno : Anziana sfrattata, arriva la svolta: casa sequestrata e abusivi allontanati - infoitinterno : Anziana sfrattata dagli abusivi a Napoli, liberata la casa: scatta il sequestro - RivieccioNicola : #Anzianasfrattata da abusivi: liberata casa,scatta sequestro - salvato49920769 : Napoli, anziana sfrattata dagli abusivi: la polizia Municipale sequestra la casa -

... il pellegrinaggio in Ape car di due 80enni Nel Municipio XV Allarme cinghiali a Roma, installate le prime reti di contenimento LO SCANDALO' a Napoli dagli abusivi: istituzioni ...Napoli . È stato murato e sottoposto a sequestro un appartamento di proprietà del Comune di Napoli in via Egiziaca a Pizzofalcone, non distante da piazza del Plebiscito, che nei mesi scorsi è stato ...Con l’intervento di oggi la Polizia Municipale ha eseguito un provvedimento di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, in modo da preservare la proprietà dell’imm ...Sulla vicenda era intervenuto con determinazione, dando vita ad una clamorosa protesta il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli L'intervento è stato effettuato dalla polizia municipale di Na ...