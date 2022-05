Al Coco Beach di Passoscuro arriva la Festa di inizio estate

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Metti una location in riva al mare, buona musica, allegria, bella gente e il profumo dell’che stando. Ecco la serata perfetta, che ilha organizzato sabato prossimo, 14 maggio, in concomitanza con l’apertura della stagione balneare. Una serata “cool”, che vedrà in consolle dj Roberto Cicala e in pista la tik-toker BabyIla, Dalle ore 17 parte il mitico aperitivo on the, ma per chi vuole c’è anche la possibilità di fermarsi a cena, sotto al pergolato sull’arenile o sotto la veranda del ristorante. Nessun problema per il parcheggio, ce n’è uno grande quanto due campi di calcio.è a(Fiumicino), in via Carbonia 119. Per chi volesse informazioni, o per prenotare, il numero da ...