Uomini e Donne: Aurora Volta Pagina è Dimentica Luca Salatino! (Di martedì 10 maggio 2022) Da qualche puntata, Aurora Colombo non è più una corteggiatrice di Luca Salatino. La ragazza ha scelto di lasciare Uomini e Donne, dopo aver capito che in lei non era scattato nulla per il tronista. Ebbene, a distanza di poco tempo, la ragazza pare essersi già scordata di Luca, visto che ha iniziato a frequentare un'altra persona. Ecco i dettagli sulla vicenda! Aurora ha Voltato Pagina dopo Luca Salatino Il percorso di Luca Salatino a Uomini e Donne sembra essere ancora in alto mare, soprattutto dopo che Aurora Colombo ha scelto di lasciare il programma solo qualche puntata fa. La corteggiatrice infatti, ha capito che non era scattato quel qualcosa in più verso il ...

