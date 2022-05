Ultime Notizie Roma del 10-05-2022 ore 07:10 (Di martedì 10 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale martedì 10 maggio Buongiorno da Francesco Vitale l’offensiva Russia continua a concentrarti sul Sud sud-est del Ucraina e in particolare il suo destra colpito ancora ieri sera da una serie di missilistici con almeno un morto e 5 feriti colpito Fra l’altro un centro commerciale in mattinata è sempre Odessa un bombardamento Russo aveva costruito il primo ministro Denis Smigol è il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel a cercare riparo nei rifugi me la notte un missile Russo ha distrutto Il Monastero di San Giorgio di Sita goros nell’ucraina orientale un eremo del 1526 dove si erano raccolti molti rifugiati in attesa dell’incontro previsto per oggi con il premier Mario Draghi dedica prestazioni da imporre a Buti nella Russia e gli aiuti e l’Ucraina il presidente americano Joe biden ha firmato una legge per velocizzare lìinviarmi a ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022)dailynews radiogiornale martedì 10 maggio Buongiorno da Francesco Vitale l’offensiva Russia continua a concentrarti sul Sud sud-est del Ucraina e in particolare il suo destra colpito ancora ieri sera da una serie di missilistici con almeno un morto e 5 feriti colpito Fra l’altro un centro commerciale in mattinata è sempre Odessa un bombardamento Russo aveva costruito il primo ministro Denis Smigol è il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel a cercare riparo nei rifugi me la notte un missile Russo ha distrutto Il Monastero di San Giorgio di Sita goros nell’ucraina orientale un eremo del 1526 dove si erano raccolti molti rifugiati in attesa dell’incontro previsto per oggi con il premier Mario Draghi dedica prestazioni da imporre a Buti nella Russia e gli aiuti e l’Ucraina il presidente americano Joe biden ha firmato una legge per velocizzare lìinviarmi a ...

