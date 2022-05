Tamberi | «Quando arrivi in cima dopo aver rincorso l’impossibile ti chiedi | perché continuare?»

(Di martedì 10 maggio 2022) La Repubblica intervista Gianmarco, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo. Venerdì debutterà all’aperto, a Doha, nella prima tappa della Wanda Diamond League. Gareggerà contro il suo amico Mutaz Barshim, con cui ha condiviso il trionfo olimpico. «tanti anni di rincorsa sia io che lui ci siamo chiesti: e ora che facciamo? Come andiamo avanti?». Confessa die avuto la tentazione di fermarsi. «Il primo giugno compio 30 anni. Le ultime cinque stagioni le ho impiegate a inseguire quella che era diventata la mia ossessione. Danel 2016 a un mese dai Giochi di Rio un infortunio al tendine di Achille mi ha privato dei Giochi.sei vicino a un sogno e lo vedi svanire, anima e corpo non capiscono più niente, se non che devono rie quello che è stato loro tolto. ...

Nell'incontro stampa di oggi,ha anche raccontato dove i due vorrebbero andare in viaggio di nozze, e. 'Dovremmo partire dopo Zurigo. Destinazione Il sogno di Chiara è la Polinesia ...Avere Roma prima è fondamentale - ha spiegato- Non vedo l'ora di scendere in pedana all'...ho stimoli alti e la pressione addosso riesco a tirare fuori cose importanti '.Un giugno cruciale. Che si aprirà con il compleanno dei 30 anni di Gianmarco Tamberi, il primo del mese, e proseguirà con le principali rassegne di atletica, alle quali approccerà con consapevolezza e ...«Sono carico, ho ancora tanta voglia di fare». Gianmarco Tamberi non si sente appagato dopo aver toccato il cielo con un dito in quella magica notte dell'1 agosto scorso, quando il marchigiano si è ...