Silvia Motta e Selvaggia Lucarelli contro Elisabetta Franchi (Di martedì 10 maggio 2022) Con la sua recente intervista rilasciata a Il Foglio, Elisabetta Franchi ha alzato un polverone. A poco sono servite la rettifica e le spiegazioni di ieri, la stilista continua ad essere al centro della polemica. Oggi anche Silvia Motta ha detto la sua sulle parole di Elisabetta e in un rigo è riuscita a riassumere Leggi su people24.myblog (Di martedì 10 maggio 2022) Con la sua recente intervista rilasciata a Il Foglio,ha alzato un polverone. A poco sono servite la rettifica e le spiegazioni di ieri, la stilista continua ad essere al centro della polemica. Oggi ancheha detto la sua sulle parole die in un rigo è riuscita a riassumere

Advertising

MassimilianoSg7 : Sto giro son d'accordo @stanzaselvaggia Silvia Motta e Selvaggia Lucarelli asfaltano Elisabetta Franchi - StraNotizie : Silvia Motta e Selvaggia Lucarelli asfaltano Elisabetta Franchi - BITCHYFit : Silvia Motta e Selvaggia Lucarelli asfaltano Elisabetta Franchi - Simona57441016 : @Queemartullins @cla_mercury @s7r0nz0 Silvia motta?????? - Queemartullins : @cla_mercury @s7r0nz0 Si chiama clickbaiting, basta ignorarlo,finché non me lo dice la Silvia Motta non ci credo E… -