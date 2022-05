Rifiutano di far salire in aereo un adolescente disabile: per lo staff di IndiGo “è pericoloso” (Di martedì 10 maggio 2022) Il personale di IndiGo si sarebbe rifiutato di far salire a bordo dell’aereo un adolescente con disabilità spiegando ai genitori che il figlio rappresentava “un pericolo per gli altri passeggeri”. L’episodio risale a sabato 7 maggio, all’aeroporto di Ranchi, ed ha scatenato un’ondata di rabbia e indignazione verso la compagnia aerea: molte persone hanno parlato di un comportamento discriminatorio da parte dello staff mentre il ministro dell’aviazione, Jyotiraditya Scindia, ha promesso “azioni appropriate”, sostenendo che stava indagando personalmente sull’incidente. IndiGo, intanto, ha negato le accuse, dicendo di potersi dichiarare orgogliosamente una società inclusiva. Se questa è inclusione… India, la compagnia aerea rifiuta di far salire un ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 10 maggio 2022) Il personale disi sarebbe rifiutato di fara bordo dell’uncon disabilità spiegando ai genitori che il figlio rappresentava “un pericolo per gli altri passeggeri”. L’episodio risale a sabato 7 maggio, all’aeroporto di Ranchi, ed ha scatenato un’ondata di rabbia e indignazione verso la compagnia aerea: molte persone hanno parlato di un comportamento discriminatorio da parte dellomentre il ministro dell’aviazione, Jyotiraditya Scindia, ha promesso “azioni appropriate”, sostenendo che stava indagando personalmente sull’incidente., intanto, ha negato le accuse, dicendo di potersi dichiarare orgogliosamente una società inclusiva. Se questa è inclusione… India, la compagnia aerea rifiuta di farun ...

