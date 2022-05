Pistocchi | “De Laurentiis | così i grandi calciatori non arrivano”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 10 maggio 2022) Maurizioparla del Napoli e del taglio degli stipendi imposto da Aurelio De. Durante ‘Il bello del calcio show’ il giornalista viene illustrata la strategia del presidente del Napoli che vuole scendere sotto i 100 milioni di euro per gli stipendi pagati. L’obiettivo sarebbe quello di attestarsi tra gli 80 ed i 90 milioni di euro, per questo si cerca ragiona anche su cessioni eccellenti. Insigne, che percepiva 4,5 milioni di euro a stagione, va al Toronto, mentre Koulibaly che guadagna circa 6 milioni di euro va incontro ad un complicatissimo rinnovo di contratto. Anche Osimhen ha richieste sul mercato ed il Napoli le prenderà in considerazione. Il Napoli vorrebbe fissare un tetto per gli ingaggi, per singolo giocatore, di massimo 3,5 milioni di euro a stagione. Secondoin questo “modo sarà veramente ...