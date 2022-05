Nero a metà, in arrivo anche la quarta stagione? Decisione definitiva della Rai (Di martedì 10 maggio 2022) . Tutti i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo La tv di stato ha deciso di prolungare l’esperienza della fiction, che tanto bene ha fatto in termini di ascolto. Claudio Amendola sarà protagonista di un’altra stagione su Rai1. E’ stato recentemente protagonista L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 10 maggio 2022) . Tutti i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo La tv di stato ha deciso di prolungare l’esperienzafiction, che tanto bene ha fatto in termini di ascolto. Claudio Amendola sarà protagonista di un’altrasu Rai1. E’ stato recentemente protagonista L'articolo proviene da Inews24.it.

