Malattie epatiche, a Brindisi riuniti i migliori esperti d'Italia (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo il lungo silenzio prepotentemente imposto dal Covid, prima il “caso Fedez” poi l'epatite acuta nei bimbi hanno riacceso i riflettori sulle Malattie epatiche. A tal proposito un pool di esperti Italiani si confronterà sul tema venerdì 13 e sabato 14 maggio a Brindisi (sala congressi dell'Autorità Portuale) per la prima edizione delle “Giornate epatologiche Brindisine”, una full immersion di due giorni con i massimi esponenti clinici Italiani del settore che faranno il punto sulle diverse patologie e le novità in campo terapeutico e conoscitivo. “Il Covid ha distratto la popolazione da altre Malattie mortali, come quelle epatiche, su cui bisogna invece mantenere sempre alta l'attenzione anche perché in molti casi si tratta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo il lungo silenzio prepotentemente imposto dal Covid, prima il “caso Fedez” poi l'epatite acuta nei bimbi hanno riacceso i riflettori sulle. A tal proposito un pool dini si confronterà sul tema venerdì 13 e sabato 14 maggio a(sala congressi dell'Autorità Portuale) per la prima edizione delle “Giornate epatologichene”, una full immersion di due giorni con i massimi esponenti clinicini del settore che faranno il punto sulle diverse patologie e le novità in campo terapeutico e conoscitivo. “Il Covid ha distratto la popolazione da altremortali, come quelle, su cui bisogna invece mantenere sempre alta l'attenzione anche perché in molti casi si tratta di ...

