Macron striglia la Nato | “Obiettivo è stop guerra”

(Di martedì 10 maggio 2022) L’Ue “sostiene e continuerà a sostenere l’Ucraina, il suo presidente Volodymyr Zelensky e il suo popolo”. Davanti alla decisione “unilaterale” della Russia di invadere l’Ucraina, “il nostroè far cessare questail più rapidamente possibile, fare di tutto perché l’Ucraina possa reggere e perché la Russia non vinca, preservare la pace sul resto del continente europeo ed impedire qualsiasi escalation”. Così il presidente francese Emmanuel, parlando a Strasburgo nella sessione conclusiva della Conferenza sul Futuro dell’Europa. “Noi non siamo incon la Russia” e “lavoriamo per preservare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, per il ritorno della pace sul nostro continente. Spetta solo all’Ucraina definire le condizioni per negoziare con la Russia, ma il nostro dovere è stare ...