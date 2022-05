Love, Death & Robots 3, il trailer della serie Netflix, David Fincher dirigerà uno dei segmento (Di martedì 10 maggio 2022) Il trailer della terza stagione della serie antologica Love, Death & Robots svela nuove immagini dello show, che vedrà David Fincher alla regia di uno segmenti animati. Novità gustose in arrivo per la sere antologica Netflix Love, Death & Robots 3. Non solo lo streamer ha svelato il trailer della nuova stagione dello show, che farà ritorno il 20 maggio, ma ha anche anticipato che David Fincher, uno dei produttori esecutivi fin dalla prima stagione, dirigerà anche un segmento animato dei nuovi episodi. Come anticipa IndieWire, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 10 maggio 2022) Ilterza stagioneantologicasvela nuove immagini dello show, che vedràalla regia di uno segmenti animati. Novità gustose in arrivo per la sere antologica3. Non solo lo streamer ha svelato ilnuova stagione dello show, che farà ritorno il 20 maggio, ma ha anche anticipato che, uno dei produttori esecutivi fin dalla prima stagione,anche unanimato dei nuovi episodi. Come anticipa IndieWire, ...

