Internazionali d’Italia 2022, sprazzi di Nardi ma non basta: al secondo turno va Norrie (Di martedì 10 maggio 2022) Termina subito il cammino di Luca Nardi agli Internazionali d’Italia 2022. La wild card azzurra è uscita di scena per 6-4 6-4 contro il britannico Cameron Norrie, impostosi dopo un’ora e trenta minuti di gioco. Sarà il numero undici del mondo ad affrontare il croato Cilic al secondo turno. Indicazioni positive comunque per il classe 2003, che ha dimostrato di possedere la velocità di palla per fare partita alla pari contro un giocatore ormai stabilmente tra i primissimi del mondo. Rammarico soprattutto per quelle due palle break consecutive non trasformate nel decimo game del primo set. In generale, però, il britannico ha risposto sempre presente nelle fasi calde del match. Soprattutto nel secondo set è stato letale con i suoi colpi mancini di fronte ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Termina subito il cammino di Lucaagli. La wild card azzurra è uscita di scena per 6-4 6-4 contro il britannico Cameron, impostosi dopo un’ora e trenta minuti di gioco. Sarà il numero undici del mondo ad affrontare il croato Cilic al. Indicazioni positive comunque per il classe 2003, che ha dimostrato di possedere la velocità di palla per fare partita alla pari contro un giocatore ormai stabilmente tra i primissimi del mondo. Rammarico soprattutto per quelle due palle break consecutive non trasformate nel decimo game del primo set. In generale, però, il britannico ha risposto sempre presente nelle fasi calde del match. Soprattutto nelset è stato letale con i suoi colpi mancini di fronte ...

