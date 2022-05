GfVip, ex concorrente finisce in sala operatoria: dopo l’annuncio cresce la preoccupazione (Di martedì 10 maggio 2022) La recente assenza di Alessandro Basciano dai social ha fatto preoccupare i fan, l’amico dell’ex gieffino spiega tutto. La sesta edizione del Grande Fratello VIP, che ha visto la vittoria di Jessica Selassié, è terminata da meno di due mesi, ma i fan del reality show attendono già con ansia l’arrivo del GF Vip 7. In attesa di conoscere i nuovi protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini sono trapelate sul web alcune notizie riguardo uno dei partecipanti della sesta edizione. Si tratta di Alessandro Basciano, il 32enne imprenditore, che si era già fatto notare come corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island 8. Come ricordano senz’altro gli appassionati del Grande Fratello, proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia era nata una love story tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Un rapporto che pare abbia resistito anche al ... Leggi su topicnews (Di martedì 10 maggio 2022) La recente assenza di Alessandro Basciano dai social ha fatto preoccupare i fan, l’amico dell’ex gieffino spiega tutto. La sesta edizione del Grande Fratello VIP, che ha visto la vittoria di Jessica Selassié, è terminata da meno di due mesi, ma i fan del reality show attendono già con ansia l’arrivo del GF Vip 7. In attesa di conoscere i nuovi protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini sono trapelate sul web alcune notizie riguardo uno dei partecipanti della sesta edizione. Si tratta di Alessandro Basciano, il 32enne imprenditore, che si era già fatto notare come corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island 8. Come ricordano senz’altro gli appassionati del Grande Fratello, proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia era nata una love story tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Un rapporto che pare abbia resistito anche al ...

Advertising

mirancimx : Voglio l'avvocato come concorrente del gfvip o della prossima isola grazie #isola - Luca190499 : RT @divanomat: clemente e laura quella tipologia di concorrente che al gfvip 4 patrick e denver avrebbero preso per il culo per l’eternità… - classicalball85 : RT @divanomat: clemente e laura quella tipologia di concorrente che al gfvip 4 patrick e denver avrebbero preso per il culo per l’eternità… - Luca91126252 : RT @divanomat: clemente e laura quella tipologia di concorrente che al gfvip 4 patrick e denver avrebbero preso per il culo per l’eternità… - divanomat : clemente e laura quella tipologia di concorrente che al gfvip 4 patrick e denver avrebbero preso per il culo per l’… -