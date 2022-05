Eurovision 2022, il gruppo finlandese The Rasmus e la Kalush Orchestra ucraina si fondono per una particolare esibizione: il mash-up a Torino – Video (Di martedì 10 maggio 2022) The Rasmus e la Kalush Orchestra, le due band, provenienti rispettivamente dalla Finlandia e dall’ucraina, che si esibiranno sul palco dell’Eurovision 2022, hanno portato a Torino in un mix particolare. I gruppi hanno realizzato un particolare mash-up dei loro brani più famosi. Ecco l’esibizione pubblicata dal ministero degli Esteri ucraino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Thee la, le due band, provenienti rispettivamente dalla Finlandia e dall’, che si esibiranno sul palco dell’, hanno portato ain un mix. I gruppi hanno realizzato un-up dei loro brani più famosi. Ecco l’pubblicata dal ministero degli Esteri ucraino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

