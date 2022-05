Eurovision 2022 | dove vederlo in tv?

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 10 maggio 2022) Ci siamo: la settimana più importante per la musica europea è arrivata. L’, grazie alla vittoria l’anno scorso dei Maneskin, si tiene in Italia, a Torino, che ospita l’evento al Palaolimpico. Le date da segnare sul calendario sono martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio. Come sappiamo, l’Italia -che accede di diritto alla finale facendo parte delle Big 5, ovvero le cinque Nazioni che non hanno bisogno di passare per le semifinali- è rappresentata quest’anno da Mahmood e Blanco, che con la loro “Brividi” hanno vinto Sanremoe quindi, di diritto, partecipano all’. Masi può vedere l’in tv elo si può ascoltare in radio? La manifestazione si può vedere in tv su Raiuno, che ...