Calciomercato Lazio, Casale torna in pole per la difesa: tutti i nomi (Di martedì 10 maggio 2022) Calciomercato Lazio: viste le difficoltà nell'arrivare a Romagnoli, i biancocelesti si starebbero concentrando su Casale del Verona Il Calciomercato della Lazio ruoterà tutto attorno a una difesa da rifare e da ricostruire. Il nome caldo, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, sembra sempre essere quello di Casale. TRATTATIVA DIFFICILE – Il centrale del Verona, dovrebbe essere l'obiettivo numero uno. L'operazione però apparirebbe complicata, vista la richiesta del Verona di 15 milioni. I biancocelesti potrebbero inserire qualche contropartita, ma la trattativa non sarebbe semplice. ALTERNATIVE – Dall'altro lato ci sarebbe un Romagnoli sempre più lontano. In alternativa al rossonero, occhi sul ventitreenne messicano Vasquez del Genoa, apprezzato per la ...

