Calcio: Coppa Italia. Arisa canterà Inno di Mameli all'Olimpico (Di martedì 10 maggio 2022) L'artista si esibirà prima del fischio iniziale della finale Juventus - Inter ROMA - Sarà Arisa a cantare l'Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Juventus e Inter, in ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) L'artista si esibirà prima del fischio iniziale della finale Juventus - Inter ROMA - Saràa cantare l'diprima della Finale diFrecciarossa tra Juventus e Inter, in ...

