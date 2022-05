Ucraina, Michel a Odessa costretto a ripararsi in un rifugio. A Mosca la Parata della Vittoria (Di lunedì 9 maggio 2022) Piovono bombe sulle scuole in quella che è sempre più una guerra senza esclusioni di colpi . E non solo su obiettivi militari e civili. L’incontro del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 9 maggio 2022) Piovono bombe sulle scuole in quella che è sempre più una guerra senza esclusioni di colpi . E non solo su obiettivi militari e civili. L’incontro del presidente del Consiglio europeo, Charles,...

