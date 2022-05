Tennis, Simone Vagnozzi: “Sinner deve imparare a variare come Alcaraz. A Madrid non era al top per un motivo” (Di lunedì 9 maggio 2022) Jannik Sinner è in attesa di fare il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2022. L’altoatesino è certamente tra i Tennisti più attesi dal pubblico romano e comincerà il suo cammino contro lo spagnolo Pedro Martinez, numero quaranta del mondo ed avversario che può essere pericoloso sulla terra. Jannik è reduce dalla durissima sconfitta contro Felix Auger-Aliassime a Madrid e cerca certamente riscatto al Foro Italico, con un tabellone che si prospetta interessante per spingersi molto lontano. Sul momento di Sinner, si è espresso il suo allenatore Simone Vagnozzi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico marchigiano ha spiegato nel dettaglio anche i motivi per cui a Madrid il suo giocatore ha fatto più fatica del previsto: “Se avessi paura di non riuscire ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Jannikè in attesa di fare il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2022. L’altoatesino è certamente tra iti più attesi dal pubblico romano e comincerà il suo cammino contro lo spagnolo Pedro Martinez, numero quaranta del mondo ed avversario che può essere pericoloso sulla terra. Jannik è reduce dalla durissima sconfitta contro Felix Auger-Aliassime ae cerca certamente riscatto al Foro Italico, con un tabellone che si prospetta interessante per spingersi molto lontano. Sul momento di, si è espresso il suo allenatorein un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico marchigiano ha spiegato nel dettaglio anche i motivi per cui ail suo giocatore ha fatto più fatica del previsto: “Se avessi paura di non riuscire ...

Advertising

zazoomblog : Tennis Simone Vagnozzi: “Sinner deve imparare a variare come Alcaraz. A Madrid non era al top per un motivo” -… - OA_Sport : Simone Vagnozzi, coach di Sinner, spiega quali miglioramenti deve fare Jannik e a chi ispirarsi. - sportal_it : Simone Vagnozzi è esplicito su Riccardo Piatti, ex coach di Jannik Sinner - Massinter971 : @salines_simone Non c'è il tennis??? ???? - NoiSolonoi19 : @salines_simone Mi guardo il Gran Premio e un occhio sul tennis e poi magari... -